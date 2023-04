Infantino: “La casa dei Campioni del Mondo apre la porta alle star del futuro. Un torneo che può promuovere il calcio giovanile”

Gianni Infantino presidente della FIFA, sui profili social ha commentato le decisione di assegnare l’organizzazione del Mondiale Under 20 all’Argentina.

Queste le sue parole: “La FIFA è lieta di annunciare che l’edizione di quest’anno della Coppa del Mondo Under-20 si svolgerà in Argentina, con la casa dei campioni del mondo che apre le porte alle superstar del calcio mondiale di domani. La Coppa del Mondo Under 20 gioca un ruolo fondamentale negli sforzi della FIFA per promuovere il calcio giovanile in tutto il mondo. Dal 1977, questo torneo ha visto protagonisti alcuni dei più grandi giocatori degli ultimi decenni, tra cui Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba, Erling Haaland e molti altri. Avere l’edizione di quest’anno che si svolge in un paese che vive e respira calcio sarà una grande ispirazione per le stelle di domani”.

Foto: sito FIFA