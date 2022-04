Infantino: “Italia fuori dal Mondiale? Mi viene da piangere. Penso a chi non vivrà quelle emozioni”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato a Rai Sport, analizzando anche il flop della Nazionale italiana, che non parteciperà a Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Mi viene proprio da piangere. Per tutti gli italiani è triste, è il secondo Mondiale di fila al quale non partecipano gli azzurri ed è grave, permettetemi di dirlo. E se si qualificano, speriamo, al prossimo Mondiale saranno 12 anni di assenza. Penso a quando ero ragazzino io, le emozioni col Mondiale del ’78 e l’82: sono emozioni uniche che ti fanno innamorare del calcio. E’ triste per i ragazzi italiani che hanno quella età dai 10 ai 15 anni che non vedranno i Mondiali. Ma questo è: si qualificano in 32, il Mondiale è ogni 4 anni, per adesso…”.