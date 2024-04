Infantino: “Il nuovo Mondiale per club promette di essere qualcosa di storico”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha pubblicato un post su Instagram per confermare le qualificate al prossimo Mondiale per club del 2025 fino a ora.

Questo il messaggio del numero uno della FIFA: “Il nuovo Mondiale per club, che sarà ospitato dagli Stati Uniti nel 2025, promette di essere un torneo storico e la corsa per farne parte è eccitante, con solamente undici slot rimanenti per le qualificate. Le squadre partecipanti rappresenteranno i sei continenti, questa competizione sarà una celebrazione della natura globale di questo sport. Congratulazioni alle squadre che sono già sicure di partecipare”.

Ecco le qualificate finora. Al Ahly, Al Hilal, Auckland City, Borussia Dortmund, Monterrey, Chelsea, Leon, Flamengo, Bayern Monaco, Inter, Porto, Fluminense, Juventus, Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid, Seattle Sounders, Palmeiras, Benfica, Urawa Red Diamonds, Wydad Athletic Club.

Foto: Wikipedia