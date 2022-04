Infantino: “Il mondo sarà riunito in Qatar, sarà la migliore edizione di sempre”

Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, il giorno della presentazione dei gironi del Mondiale in Qatar: “Sono emozionato, l’attesa è finita e ora si fa sul serio. Questa edizione del Mondiale sarà la migliore di sempre, il mondo sarà riunito in Qatar. In questo momento storico di aggressività abbiamo bisogno di riunire il popolo. Lancio un appello: basta con i conflitti armati, questa sarà l’edizione della pace”.

FOTO: Twitter FIFA