Infantino: “Il Mondiale biennale? Mai proposto, ma è fattibile e se ne discute”

Presente a Doha, dove questa mattina si è aperto il Congresso della FIFA in attesa dei sorteggi dei gironi del prossimo Mondiale (che avranno luogo domani alle 18), il Presidente della Federazione che governa il calcio, Gianni Infantino, ha voluto chiarire la posizione in essere sulla proposta di disputare la Coppa del Mondo ogni due anni: “Voglio chiarire una cosa: la Fifa non ha proposto il Mondiale biennale. In occasione dell’ultimo Congresso è stato chiesto di studiarne la fattibilità e la Fifa ha fatto questo, giungendo alla conclusione che è fattibile. Ma ora siamo in una nuova fase, di consultazione, di discussione, in cui si provano a trovare accordi e compromessi. Lavoreremo insieme per avere un dibattito e trovare la soluzione che sia più adatta a tutti – riporta gazzetta.it – perché tutti ne traggano beneficio. Ogni feedback è importante“.

Foto: fifa.com