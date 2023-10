Infantino: “Gli eventi accaduti a Marsiglia non hanno posto nel calcio, vengano prese misure adeguate dalle autorità”

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha pubblicato su Instagram un messaggio in seguito agli incidenti accaduti a margine della partita tra Marsiglia e Lione che hanno visto il ferimento del tecnico italiano Grosso. Ecco le sue parole:

“Non c’è assolutamente spazio per la violenza nel calcio. Tali eventi, come quelli accaduti a Marsiglia prima della partita di Ligue 1 tra Olympique de Marsiglia e Olympique Lyonnais, non hanno posto nel nostro sport né nella nostra società e mi rivolgo alle autorità competenti affinché garantiscano che vengano prese misure adeguate“.

Foto: twitter fifa media