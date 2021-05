Infantino: “Diminuire il numero di squadre e aggiungere i playoff renderebbe i campionati più spettacolari”

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, parlando a L’Equipe, ha parlato di modifiche ai regolamenti dei campionati per aumentare il livello e lo spettacolo.

Queste le sue parole: “Meno quantità e più qualità dovrebbe essere il nostro motto. A livello Nazionale, meno squadre e l’idea dei play off potrebbero rendere le competizioni più interessanti, in modo da aver patos fino alla fine ogni anno, partite secche e rischio di eliminazione. Insomma, lo spettacolo aumenterebbe e la possibilità per tutte di vincere anche”.

Foto: Sito Fifa