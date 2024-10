Infantino conferma: “L’Inter Miami parteciperà al Mondiale per club”

Il Miami ha chiuso la stagione regolare della MLS sabato con un trionfo per 6-2 contro il New England Revolution, come al solito una straordinaria tripletta di Lionel Messi, che raggiunge quota 20 reti nella regular season. Miami qualificata come squadra rappresentativa del Paese ospitante e, come annunciato dal presidente della Fifa Gianni Infantino, giocherà in casa la partita inaugurale del Mondiale per Club 2025. L’Inter Miami è la 31ª squadra che prenderà parte alla competizione, grazie ad un invito speciale della FIFA riservato a un club americano. Gli altri partecipanti si sono qualificati attraverso le rispettive competizioni continentali.

Foto: Facebook Inter Miami