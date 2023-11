Infantino celebra Gigi Riva: “Auguri a un attaccante e uomo straordinario. Mitico Rombo di Tuono”

“Si chiama Luigi Riva. Per tutti è Gigi. Per quelli che lo hanno amato sopra ogni cosa è Giggiriva. Per il mondo – per velocità, potenza e reti segnate – è Rombo di Tuono. Buon compleanno ad un attaccante e ad un uomo straordinario”. Tramite una stories su Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, celebra il compleanno di Gigi Riva che oggi compie 79 anni. (ANSA).

Foto: Instagram Fifa