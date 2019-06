Infantino: “Boban-Milan? Lo incateno alla Tour Eiffel”

Il presidente della Fifa, Gianni infantino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e RAI Radio 1 da Parigi: “Il giorno dopo l’elezioni dovrebbe essere un giorno di festa, invece arriva la notizia che il presidente di una confederazione è stato arrestato. Ovviamente è triste e non va bene, saremo pronto ad agire appena avremo più informazioni sperando che tutto si concluda con un nulla di fatto. Tolleranza zero, l’ho detto ieri e sarà così. Chi vuole arricchirsi con il calcio in modo illegale deve andarsene”. Una domanda su Boban in chiave Milan: “Lo incateno alla Torre Eiffel”.

