Infantino: “Berlusconi a livello calcistico aveva previsto tutto molto prima degli altri”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha ricordato Silvio Berlusconi con un post sui social. Ecco le sue parole: “C’è una frase che viene sempre citata dai giocatori che, nel tempo, hanno costruito la grandezza e i successi del Milan. Le parole che Silvio Berlusconi diceva loro al primo incontro in assoluto: “La nostra missione sarà quella di vincere in Italia, in Europa e nel mondo. Attraverso il bel giuoco”. Con quella u, che tutti consideravano un vezzo. Molti lo guardavano come un visionario, e avevano ragione. A livello calcistico aveva previsto tutto molto prima degli altri, e infatti è diventato il presidente più vincente nella storia del club”.

Foto: Infantino twitter fifa media