Infantino arriva a Firenze: “Il mio idolo è Batistuta”

Come avevamo raccontato, Gino Infantino è arrivato a Firenze per le visite mediche, centrocampista classe 2003, che la Fiorentina ha prelevato dal Boca Juniors per circa 4 milioni.

“Sono felice di essere qui. Darò tutto per questa maglia, è un sogno essere qui. Batistuta era il mio idolo”. Queste le prime parole di Gino Infantino, che dopo essere atterrato a Firenze in serata, ha parlato brevemente alla stampa presente a Peretola.

Domani le visite mediche e la firma del calciatore.

Foto: Instagram personale