L’indiscrezione: Nainggolan, l’esito del vertice. Le ultime su Dumfries e Nandez

Poco fa è terminato un vertice in sede Inter per parlare del futuro di Radja Nainggolan, alla presenza del suo agente Alessandro Beltrami. E la conclusione è sempre la stessa: il Cagliari resta sempre la priorità e in qualche modo si arriverà alla soluzione. Tutto questo malgrado altre proposte, anche allettanti, l’ultima quella del Besiktas. Ma Radja vuole aspettare ancora. Intanto il Cagliari ha fatto pesare non poco a Nandez l’atteggiamento poco professionale nel non presentarsi in aeroporto per l’ultima amichevole dei rossoblù. Una mancanza di rispetto dovuto al suo enorme desiderio di andare l’Inter: Nandez ritiene che non sia stato rispettato un impegno preso, ma di sicuro ha sbagliato. E lui non cambia idea, si è promesso ai nerazzurri. Nel frattempo si registrano i primi contatti tra Mino Raiola, agente di Dumfries, e l’Inter: l’esterno destro è separato in casa Psv, presto partirà l’assalto. Operazione da 15 milioni.

Foto: Twitter Cagliari