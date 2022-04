Indiscrezione: Hetemaj-HJK Helsinki, scambio di documenti in corso

Nessuna sorpresa rispetto a quanto vi avevamo anticipato nel pomeriggio di ieri:Perparim Hetemaj lascia la Reggina per tornare a casa. Proprio in questi minuti è in corso lo scambio di documenti per il trasferimento del centrocampista finlandese all’HJK Helsinki. Una corsa contro il tempo considerato che il mercato da quelle parti chiuderà nelle prossime ore. Il tempo di sbrigare le ultime formalità burocratiche e poi Hetemaj potrà spiccare il volo verso la Finlandia: alle spalle 12 anni in Italia ricchi di soddisfazione tra il debutto a Brescia, il lungo ciclo con il Chievo, la promozione dalla B a Benevento e l’epilogo con la maglia amaranto della Reggina.

Foto: Twitter Reggina