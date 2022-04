﻿Esclusiva: Hetemaj saluta la Reggina. Lo aspetta l’HJK Helsinki

Perparim Hetemaj sta per salutare la Reggina, pronto il ritorno a casa. Il centrocampista finlandese classe 1986, in scadenza a giugno con gli amaranto, è sul punto di raggiungere l’accordo con l’HJK Helsinki, il via libero previsto per le prossime ore, subito dopo Reggina-Lecce. Hetemaj firmerà un contratto fino a dicembre, considerato che in Finlandia il campionato ha tempistiche diverse. Lascerà dopo 12 anni ricchi di soddisfazioni: Brescia, un lungo ciclo al Chievo e il Benevento nel suo passato. La trattativa ha avuto un impulso nelle ultime ore, anche perché il mercato da quelle parti è quasi in chiusura.

Foto: Twitter Reggina