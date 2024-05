Indimenticabile Luciano Gaucci: domenica il Memorial ad Assisi

I cosiddetti, apprezzatissimi, presidenti di una volta. Luciano Gaucci ha lasciato una traccia enorme nel calcio italiano, non soltanto per i grandi risultati ottenuti a Perugia ma per il modo di interpretare il ruolo. Gente come Gaucci non torna più e ci sembra giusto – sull’onda di un ricordo indelebile – fare i complimenti ai figli Riccardo e Alessandro che hanno organizzato un Memorial dedicato al presidentissimo. L’appuntamento è per domenica 5 maggio, alle ore 14,30 allo Stadio degli Ulivi di Assisi. Vi parteciperanno 4 squadre: gli ex Grifoni nel ricordo del Perugia che fu, l’Assisi Calcio, la Sir Safety Perugia che ha trionfato nel volley e gli Amici di Luciano. Un evento tutto da seguire dalle 15 alle 18,15.

Le squadre saranno così composte.

Sir Safety Perugia: il Presidente Sirci, alcuni giocatori e membri dello staff. Con loro porteranno le coppe vinte quest’anno, compresa quella dello scudetto appena vinto.

Assisi Calcio: tutta la squadra dell’Assisi neo campione della seconda categoria umbra.

Amici di Luciano: gli affezionati del presidentissimo, sponsor e membri dello staff dell’Assisi Calcio, Carolina Morace, Stefano Desideri, Sebino Nela e Carlo Lancella.

Ex Grifoni: Cosmi, Ranocchia, Mazzantini, Negri, Gelsi, Olive, Tangorra, Cornacchini, Braglia, Baiocco, Milanese, Sedivec, Giunti, Bucchi, Ze Maria, Di Loreto, Di Chiara, Traini, Tardioli, Cottini, Beghetto, Testini, Novellino, Grilli, Rapajc, Storari, Boranga, Liverani, Cucciari, Pagano, Tovalieri, Ravanelli, Camplone, Castellini.

Queste le dichiarazioni di Riccardo Gaucci, uno dei figli del grande Luciano che sta preparando l’evento senza trascurare qualsiasi tipo di dettaglio. “Sono molto contento di essere riuscito ad organizzare il primo memorial a nome di papà. Parteciperanno molti calciatori della nostra gestione che hanno accettato con entusiasmo l’invito. Sarà presente anche la SIR pallavolo che ha vinto qualche giorno fa lo scudetto e verranno guidati dal loro Presidente Gino Sirci che ringrazio. Inoltre sarà presente l’Assisi calcio vittorioso del campionato di seconda categoria. Non mancheranno tutti gli amici e collaboratori di papà da Carlo Lancella al Prof Cerulli, anche Carolina Morace sarà presente e tanti tanti altri. Sarà una bellissima giornata di sport nel ricordo di papà che ha dato tanto a Perugia e che ancora molti ricordano con grande nostalgia”.