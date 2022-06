La Lazio di Claudio Lotito ha appena depositato via pec in Federcalcio la documentazione attestante l’indice di liquidità, come da decisione del Consiglio federale. Il termine ultimo era entro la mezzanotte. Lo apprende l’ANSA. Ora spetta alla Covisoc vagliare le singole situazioni, che comunque, qualora negative, potrebbero essere sanate entro il 22 giugno.

Foto: Twitter Lazio