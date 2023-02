Indagini sul Manchester City, Guardiola chiarisce: “Il club ne uscirà pulito. Non lascerò questa panchina”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa dove ha risposto a una domanda anche in merito alle indagini sul club.

Queste le sue parole: “Le indagini sul Manchester City? Sono pienamente convinto che verremo dichiarati innocenti e il club ne uscirà pulito. Il futuro? Non mi muovo da questa panchina, ve lo assicuro. Oggi più che mai”.

Foto: twitter Manchester City