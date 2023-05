Indagini su Pergolettese-Triestina. Il Piacenza fa ricorso e chiede la sospensione dei playout

L’ultima giornata di Serie C ha visto la vittoria della Triestina sulla Pegolettese, con due gol nei minuti di recupero, dopo che era sotto 1-0. Un successo che ha consentito agli alabardati di salvarsi e accedere ai playout, condannando il Piacenza alla Serie D. Sulla partita in questione, è in corso un’ indagine della Procura Federale per regolarità sportiva.

Il Piacenza, a tal proposito, ha deciso di presentare istanza alla Lega Pro per sospendere i play out e fatto ricorso al Tribunale Federale Nazionale, sempre per bloccare gli spareggi retrocessione. L’obiettivo della società emiliana è quella di annullare la retrocessione in Serie D e poter giocare al posto dei giuliani i play out. La decisione del TFN dovrebbe arrivare venerdì.

Questo il comunicato del Piacenza: “In merito ai recenti fatti di cronaca sul presunto illecito sportivo nella gara tra Pergolettese e Triestina, il Piacenza Calcio comunica di aver presentato istanza al Consiglio Direttivo di Lega Pro affinché provveda all’immediato rinvio delle gare di play out del Campionato di Serie C girone A in programma per sabato 06.05.2023. Nelle prossime ore verrà altresì depositato ricorso al Tribunale Federale Nazionale affinché accerti eventuali responsabilità e applichi le relative sanzioni, nonché sospenda in via cautelare la disputa dei play out di Serie C girone A. La Società ritiene che sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale fare chiarezza sulla vicenda. A beneficio delle stesse società coinvolte, e nel rispetto di chi opera e lavora nell’ambiente, la giustizia e la trasparenza devono anteporsi allo spettacolo. La Società ribadisce la propria fiducia negli organi di giustizia sportiva e confida in un pronto riscontro”.

