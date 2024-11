Incubo Manchester City, il Tottenham vince 4-0. Quinto ko di fila per Guardiola

Un’autentica disfatta per il Manchester City, che viene dominato e asfaltato 4-0 in casa dal Tottenham. Serata super per la compagine di Postecoglu, con quattro gol e una prestazione sensazionale della compagine londinese: la doppietta di Maddison siglata in sette minuti ha freddato subito i campioni in carica, incapaci di ribaltare le sorti del match, poi Pedro Porro (53′) e Johnson allo scadere hanno ulteriormente infierito nel punteggio finale.

Si tratta della quinta sconfitta di fila per il City, numeri mai accaduti per Guardiola in carriera. In classifica, il City resta secondo a -5 dal Liverpool che però domani può scappare via.

Foto: sito Manchester City