Incubo infortuni per il Real Madrid: Valverde è l’undicesimo ko stagionale

Zinedine Zidane in piena emergenza: in meno di due mesi già undici infortunati. Due giorni fa è toccato a Luka Modric cui, secondo quanto comunica il club, è stato diagnosticato un infortunio all’adduttore della gamba destra, che verrà valutato di giorno in giorno. In questo inizio di stagione sono stati 11 i giocatori messi ko da vari problemi fisici: Asensio, Mendy, James, Isco, Hazard, Courtois, Jovic, Rodrygo, Modric e Brahim. Adesso è toccato a Federico Valverde: come riferisce il Real sul proprio sito, il centrocampista ha riportato una lesione muscolare al retto anteriore della gamba sinistra. E per Zizou è sempre più emergenza…

Foto: sito ufficiale Real Madrid