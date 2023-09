Incredibile Provedel: prima salva la Lazio e poi pareggia al 95’ di testa!

Provedel si traveste da bomber e riacciuffa l’Atletico Madrid al 95′! Termina 1-1 all’Olimpico tra Lazio e i Colchoneros. Ritmi subito alti, ma il primo squillo arriva al 13′ ed è dei padroni di casa con Kamada, ma Oblak risponde presente e blocca a terra. Ci prova anche Luis Alberto al 28′, ma il suo tentativo – dopo un grande giocata – si spegne di poco a lato della porta. La Lazio ci prova, l’Atletico trova la rete al primo tiro in porta al 29′: destro di Barrios da 25 metri, Kamada tocca e spiazza Provedel. Al 32′ la Lazio prova a reagire con Pellegrini il cui destro è respinto dalla difesa. Poi l’esterno destro viene toccato duro e resta dolorante a terra. È l’ultima azione di Pellegrini, infatti il terzino è stato costretto a lasciare il campo: al suo posto Lazzari. Termina così 0-1. La ripresa inizia sulla stessa riga del primo tempo. E al 52′ ci prova subito la Lazio, prima un gran destro di Vecino alto, poi Oblak sbaglia il rinvio, palla a Immobile che da due passi calcia sul portiere. Risponde l’Atletico, ma Griezmann spreca un rigore in movimento dopo l’assistenza di Llorente. Al 64′ torna a tremare la Lazio, ma questa volta, il tiro deviato di Morata si stampa sul palo. È ancora l’Atletico a rendersi pericoloso, ma questa volta è un grande intervento di Provedel a chiudere la porta a Lino. Dopo aver rischiato, torna avanti la Lazio e al 70′ Zaccagni impegna Oblak con un tiro cross, ma il portiere Colchoneros alza sopra la traversa. In pieno recupero si supera Oblak sul tentativo dalla distanza di Cataldi. Ma non è finita. E all’ultimo istante è Provedel a riportare il punteggio in parità con un grande colpo di testa sul cross di Luis Alberto. Termina così 1-1 all’Olimpico.

Foto: Instagram Provedel