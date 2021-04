Incredibile: l’arbitro richiama in campo Siviglia e Granada già negli spogliatoi. Aveva dimenticato un minuto di recupero!

Incredibile a Siviglia, il match contro il Granada era terminato sul 2-1 quando l’arbitro De Burgos Bengoetxea ha fischiato la fine, ma non si era accorto che terminata al 93′ al posto del 94′ perché inizialmente il direttore di gara aveva concesso 4 minuti di recupero. I giocatori erano rientrati negli spogliatoi e gli arbitri li hanno cercati negli spogliatoi per recuperare la partita poi finita 2-1. Per recuperare il minuto di recupero si è perso molto più tempo, quasi 10 minuti per richiamare i giocatori che si erano già spogliati oltre che rientrati negli spogliatoi. Il risultato poi non è cambiato e il Siviglia ha vinto conquistando 3 punti importantissimi andando a soli 3 punti dall’Atletico Madrid capolista seppur con una partita in più per gli andalusi.

🚨🚨🚨 Increíble, el partido no ha terminado. Dieron 4 minutos de añadido y el árbitro pitó el final en el 93′. Se van a buscar a los jugadores al vestuario para reanudar el partido https://t.co/idDz0BLAg2 — MARCA (@marca) April 25, 2021