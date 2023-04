Incredibile Inter: spreca l’impossibile, poi la Salernitana acciuffa il pari al 90’ con Candreva

Il primo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A termina in parità, l’Inter di Simone Inzaghi non riesce a conservare il vantaggio e chiudere la pratica contro la Salernitanadopo aver chiuso il primo tempo sul risultato di 1-0 con la rete di Robin Gosens segnata al 6′. L’esterno tedesco, ex Atalanta, viene lasciato libero dalla difesa granata e batte Ochoa. Tre minuti dopo è Lukaku a sfiorare il raddoppio, l’attaccante belga conclude incrociando ma il tiro si avvicina soltanto al palo alla destra del portiere avversario. Inter in controllo della partita, non rischia mai e macina gioco. Al 32′ ci prova Correa di testa, ma l’estremo difensore della Salernitana si tuffa e riesce a respingere il pallone. La prima conclusione dei padroni di casa arriva allo scadere del primo tempo, la conclusione rasoterra di Coulibaly termina debolmente tra le braccia di Onana. Il secondo tempo inizia come era terminato: Inter in controllo e in attacco. Al 49′ il tiro di Barella, lievemente deviato dal portiere, colpisce il palo. Al 65′ Lukaku colpisce una traversa di testa da posizione molto ravvicinata, sulla ribattuta è bravo il portiere dei granata ad evitare la rete in tap-in di de Vrij. Al 72′ si rivedono i padroni di casa, l’attaccante Dia colpisce la traversa con un colpo di testa. All’82’ il subentrato Lautaro Martinez può chiudere i conti ma al cospetto di Ochoa gli regala letteralmente il pallone. Due minuti dopo è ancora il portiere messicano ad essere protagonista salvando su Lukaku. I nerazzurri sprecano e ne approfitta la Salernitana che al 90′ trova un isperato pareggio con l’ex Candreva. Il trentaseienne fa partire una parabola dalla destra che non lascia scampo a Onana.

Foto: Twitter Inter