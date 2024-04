Incredibile in Bundesliga: rigore assegnato e realizzato dal Dortmund. Poi il VAR annulla il gol e il rigore stesso

Sul risultato di 1 a 2 per il Borussia Dortmund, l’arbitro assegna un calcio di rigore ai gialloneri per un fallo su Adeyemi. Dal dischetto si presenta Sabitzer che realizza la tripletta personale e il 3-1 per gli ospiti. Ma ecco che accade l’impensabile. Si va verso il centrocampo, quando l’arbitro viene richiamato dal VAR per controlalre qualcosa e quando torna, arriva con una doppia decisione clamorosa. Non solo viene annullata la rete, ma addrittura il rigore, assegnato i precedenza e già battuto.

Probabilmente, dai replay, la decisione sarebbe anche giusta, ma che arriva dopo tanti minuti e dopo un rigore assegnato e anche segnato.

Un episodio che farà certamente parlare di sè.

Foto: twitter Borussia