Incredibile derby: Inter da 0-2 a 4-2. Non basta Ibra, il sigillo è di Lukaku! Juve agganciata in vetta

Incredibile derby della Madonnina, l’Inter ribalta il Milan. Apre le marcature Rebic al 40 su sponda di Ibra, proprio Ibra raddoppia di testa poco prima dell’intervallo. Nella ripresa la formazione di Conte si trasforma riaprendo la gara con Brozovic, bravo a coordinarsi al volo col sinistro e a battere Donnarumma. Trascorrono quattro minuti e Vecino pareggia. Al 70′ De Vrij stacca di testa su corner di Candreva e firma il sorpasso. Il Milan non demorde e Ibrahimovic colpisce un palo su cross di Paquetà. In pieno recupero Lukaku cala il poker sfruttando al meglio il traversone proveniente dalla destra del neo entrato Moses. I nerazzurri volano in vetta agganciando la Juve a quota 54. Pioli può ritenersi soddisfatto in parte e resta fermo con 32 punti.

Venerdì 7 febbraio

20:45 Roma-Bologna 2-3 (aut. Denswil, Mkhitaryan – Orsolini, Barrow 2)

Sabato 8 febbraio

15:00 Fiorentina-Atalanta 1-2 (Chiesa – Zapata, Malinovsky)

18:00 Torino-Sampdoria 1-3 (Verdi – Ramirez 2, Quagliarella)

20:45 Verona-Juventus 1-2 (Borini, Pazzini – Ronaldo)

Domenica 9 febbraio

12:30 Spal-Sassuolo 1-2 (Bonifazi – Caputo, Boga)

15:00 Brescia-Udinese 1-1 (Bisoli – De Paul)

15:00 Genoa-Cagliari 1-0 (Pandev)

15:00 Napoli-Lecce 2-3 (Milik, Callejon – Lapadula 2, Mancosu)

18:00 Parma-Lazio 0-1 (Caicedo)

20:45 Inter-Milan 4-2 (Brozovic, Vecino, De Vrij, Lukaku – Rebic, Ibrahimovic)

CLASSIFICA: Juventus, Inter 54; Lazio 53; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma, Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese 25; Sampdoria 23; Lecce 22; Genoa 19; Brescia 16; Spal 15.

Foto: Inter Twitter