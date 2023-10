Incredibile Cagliari: da 0-3 a 4-3 con doppio Pavoletti dal 94’ al 96’, prima vittoria per Ranieri

Ha dell’incredibile quanto successo all’Unipol Domus di Cagliari nell’anticipo delle 12:30. Il Frosinone sembrava aver archiviato la pratica con un 3-0 firmato dalla doppietta di Soulé e Brescianini, ma la formazione di Ranieri , nonostante un rigore sbagliato nel primo tempo da Mancosu, è riuscita in un’impresa. Oristanio al 72′ accorcia le distanze, mentre 5 minuti dopo ci pensa Makoumbou a portare gli isolani a -1 dai ciociari. Quando sembrava troppo tardi anche per un pareggio il subentrato Pavoletti segna in 2 minuti, dal 94′ al 96, una doppietta che vale la prima vittoria in campionato per i sardi.

Foto: Instagram Pavoletti