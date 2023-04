Incredibile a Perugia: punizione di Di Chiara, il portiere Gori entra in porta con il pallone. E vantaggio Reggina

Stefano Gori è diventato protagonista, in negativo, della partita in corso tra Perugia e Reggina. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 24′ con la rete di Di Serio, poi la rimonta amaranto con la rete del pareggio di Hernani. E a inizio ripresa, al 47′, l’autogol di Gori: punizione di Di Chiara, Gori para – in un primo momento – ma entra in porta con la palla tra le mani, regalando il vantaggio alla Reggina. Un errore che costa caro al portiere, costretto a lasciare al campo per scelta del tecnico Castori.

Foto: Instagram Gori