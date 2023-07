Incredibile a Parigi: minacce shock dei tifosi del PSG a Vlahovic

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca di un nuovo centravanti da regalare a Luis Enrinque. Vi avevamo raccontato dell’accordo raggiunto con Dusan Vlahovic da circa 9 milioni a stagione, con i parigini pronti ad avanzare l’offerta alla Juventus. Ma il centravanti serbo non è l’unico nome nella lista degli obiettivi del club parigino. Nelle ultime ore, stando quanto riportato dall’Equipe, il PSG è tornato a pensare a Harry Kane, centravanti in scadenza con il Tottenham (giugno 2024). Sull’inglese, però, è forte la concorrenza del Bayer Monaco che avrebbero già la parola dell’attaccante (come affermato da Hoeness), ma i parigini stanno monitorando attentamente, studiando anche la possibile mossa per sorpassare i bavaresi. Intanto, a Parigi è apparso uno striscione di minaccia nei confronti di Dusan Vlahovic, proprio fuori dal Parco dei Principi. A esporlo una manciata di tifosi che contestano al bianconero, candidato al trasferimento in Francia, l’uso dell’esultanza con le tre dita (pollice, indice, medio) a cui viene attribuito un significato ultranazionalista: “Vlahovic a Parigi ti tagliamo le tue tre dita”, il contenuto dello striscione. Alla base della protesta anche la foto di Vlahovic insieme a Kostic e Mitrovic in cui, oltre a fare il gesto delle tre dita, indossa una maglietta con una mappa della Serbia che include anche il Kosovo. Esultanza che rimanda al saluto di “Kuhnen”, usato oggi da frange neonaziste. Un simbolo in voga in Serbia da secoli col significato di vittoria, tipicamente usato anche nelle esultanze dei cestisti serbi, con le tre dita a rappresentare la trinità cristiana.

Foto. Instagram Juventus