Incredibile a Ferrara: il VAR annulla un gol alla Spal e assegna un rigore alla Fiorentina nell’azione precedente

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel corso del match tra Spal e Fiorentina. L’arbitro, dopo aver lasciato in un primo momento correre su un contatto in area di rigore ferrarese tra Felipe e Chiesa, ha successivamente cambiato idea, aiutato dal VAR, che lo ha indotto ad andare a rivedere l’azione. Nel frattempo però, sul capovolgimento di fronte, la Spal era andata a segno con Valoti per quello che sarebbe stato il gol del 2-1 per i padroni di casa. Annullato il gol di Valoti e rigore segnato da Veretout per il momentaneo 2-1 viola.

