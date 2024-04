Incornata di Mancini, Roma avanti 1-0 sulla Lazio all’intervallo

La Roma conduce 1-0 sulla Lazio dopo la prima frazione di gioco all’Olimpico. La prima occasione della gara arriva dopo appena 2′ con un tiro in controbalzo di Paredes da fuori area che finisce sopra la traversa. Immediata la risposta biancoceleste con Isaksen cherecupera palla e serve Immobile che, da posizione defilata, trova solo l’esterno della rete. Al 23′ ci prova Pellegrini con un tiro improvviso dalla distanza ma Mandas risponde con qualche incertezza. Al 41′ trema la Lazio: Angelino pesca El Shaarawy dentro l’area di rigore che la prova a mettere in mezzo trovando la rete di Casale che, per poco, non beffa Mandas. Ma è proprio sullo stesso calcio d’angolo che i giallorossi passano in vantaggio con il colpo di testa di Mancini.

