Incontenibile Cristiano Ronaldo: 3 gol e 2 assist in 45′

Cristiano Ronaldo fa il CR7 anche in Arabia col l’Al Nassr: prima i due gol su calcio di punizione, poi il pallonetto da fuori area. Ma non solo. Il portoghese segna e fa segnare: oltre alle tre reti, anche due assist nel primo tempo a Mané e Al Sulayhim. Tutto in 45 minuti contro l’Abha, prima di lasciare il campo. Tutto dopo appena tre giorni da un’altra tripletta, quella contro l’Al-Tai. Per Cristiano Ronaldo sono 65 le triplette realizzate in carriera.

Foto: Instagram Al Nassr