Incidenti pre Liverpool-Real Madrid: la Uefa commissiona indagine indipendente

L’Uefa ha annunciato in una nota di aver commissionato un’indagine indipendente sui fatti occorsi pre Liverpool-Real Madrid. Saranno esaminati il processo decisionale, le responsabilità e i comportamenti di tutte le entità coinvolte nella finale, fanno sapere da Nyon. A capo dell’indagine il portoghese Tiago Brandão Rodrigues, ex ministro dell’Istruzione e attuale presidente della commissione parlamentare lusitana per ambiente ed energia. Per garantire il suo status indipendente in questo processo – ci tiene a sottolineare la Uefa – il dottor Brandao Rodrigues ha accettato di svolgere questo compito pro bono.

FOTO: Sito UEFA