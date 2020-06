Incidente Zanardi, il neurochirurgo Oliveri: “Condizioni gravi ma stabili”

Il dottor Giuseppe Oliveri, primario di neurochirugia che ha operato Alex Zanardi dopo il terribile incidente di ieri, ha rilasciato questa mattina le seguenti dichiarazioni ai microfoni della stampa.

“Al momento le condizioni di Zanardi sono gravi ma stabili. È arrivato con un trauma cranico-facciale importante, è stato operato. I numeri sono buoni, neurologicamente non è valutabile pur rimanendo in una condizione grave. Io lo curo perché vale la pena essere curato, essere ottimisti non serve. Capisco l’ansia, ma non possiamo fare ipotesi. La prognosi come sarà nei prossimi giorni o settimane ovviamente non la so.”