Incidente stradale a Torino per Vojvoda. Calciatore illeso, si è allenato in gruppo

Disavventura per Mergim Vojvoda, calciatore del Torino. Il giocatore è sttao vittima di un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze fisiche. L’esterno del Torino e della nazionale kosovara, infatti, è stato coinvolto in un incidente nelle scorse ore in corso Galileo Ferraris, nel capoluogo piemontese: Vojvoda era a bordo della sua Mercedes grigia che si è scontrata contro una Jeep Renegade di colore rosso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. La macchina del giocatore granata ha riportato danni seri, mentre il calciatore è stato protetto dagli airbag, non ha rimediato ferite e ha raggiunto il campo sportivo del Torino per allenarsi.

Foto: Instagram Torino