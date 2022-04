Inchiesta Prisma, sentito anche Chiellini dalla Procura

Dopo Juan Cuadrado, arrivato alle 10 in Procura di Torino, alle 12 è toccato anche al capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, presenziare all’interrogatorio per l’inchiesta Prisma.

Inchiesta in cui risultano indagati i vertici societari della Juventus per emissione di fatture per operazioni inesistenti e false fatturazioni per società quotate in borsa. I calciatori non sono indagati ma sono ascoltati come persone informate dei fatti.

Foto: Twitter personale