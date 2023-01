Inchiesta Prisma, Ronaldo deciso a rispondere ai pm di Torino

L’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma – secondo quanto appreso da Ansa – è stata fissata per il prossimo 27 marzo, di fronte al giudice Marco Picco. C’è una novità nella cosiddetta manovra stipendi, La Gazzetta dello Sport afferma che Cristiano Ronaldo ha deciso di rispondere ai pm di Torino. Il portoghese si è reso disponibile a dare i chiarimenti che gli chiede la Procura, collaborando nell’ambito dell’inchiesta sui conti della Juventus. CR7, attuale calciatore dell’ Al-Nassr, vuole capire perché non gli siano stati pagati i quasi 20 milioni di euro della tanto chiacchierata “carta Ronaldo”.

Foto: Twitter Juventus