Inchiesta Prisma: la Procura Federale chiede altri 20 mesi per Andrea Agnelli

La richiesta della Procura Federale per l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, per quel che riguarda l’inchiesta su manovra stipendi e i rapporti con gli agenti, è di venti mesi di inibizione. Dopo il patteggiamento concordato dal club – multa di 718mila euro senza punti di penalizzazione – la posizione di Agnelli era l’unica rimasta in gioco. L’ex numero uno bianconero, che è tuttora inibito sul fronte delle plusvalenze dove deve scontare una sanzione di due anni di stop, aveva preferito il rinvio a giudizio dopo che non era riuscito a trovare un’intesa con la procura. L’udienza è terminata alle 12.30 e la sentenza è attesa per stasera.

Foto: sito Juventus