Inchiesta Prisma: la madre di Rabiot interrogata per due ore. Nel weekend tocca a Gravina e Sarri

Veronique Rabiot, madre e procuratrice del giocatore della Juventus Adrien, è stata ascoltata nel pomeriggio di oggi in Procura a Torino nell’ambito dell’Inchiesta Prisma sui conti del club bianconero. Lo riporta gazzetta.it, che scrive come l’audizione, terminata attorno alle 17.30, è durata circa due ore e mezza. L’interrogatorio fa parte dell’ultimo filone di un’inchiesta partita dalle plusvalenze e arrivata adesso a indagare sull’accordo che durante il lockdown la Juventus raggiunse con i propri giocatori per il differimento del pagamento di quattro mensilità, con l’ipotesi di falso in bilancio. Secondo la fonte, per il weekend è prevista la trasferta dei magistrati a Roma per ascoltare il presidente federale Gabriele Gravina e Maurizio Sarri. Nei giorni scorsi erano già stati convocati Dybala, Alex Sandro, Bernardeschi, il consulente di Ramsey e un socio della World Soccer Agency che cura gli interessi di diversi bianconeri.

FOTO: Twitter Juve