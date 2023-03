Inchiesta Prisma, iniziata l’udienza preliminare sui conti della Juve

Presso il Tribunale di Torino è iniziata l’udienza preliminare, davanti al Gup Marco Picco, per quanto riguarda l’inchiesta Prisma in casa Juve. Indagine sui conti della società bianconera, diverse plusvalenze e operazioni di calciomercato sono finte sotto osservazione. Sono ben quindici i capi d’accusa nei confronti della Vecchia Signora e dei suoi ex dirigenti, l’inchiesta della Procura di Torino ha prodotto oltre 15mila pagine di atti.

Foto: Twitter Juventus