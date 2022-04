Inchiesta Prisma: Cuadrado in procura per essere ascoltato sul taglio stipendi

Sono ripresi questa mattina gli interrogatori in Procura a Torino legati all’inchiesta Prisma, per cui sono indagati i vertici della Juve (Agnelli, Nedved e Paratici più altri quattro) per emissione di fatture false e per operazioni inesistenti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, intorno alle 10 si è presentato l’esterno colombiano, Juan Cuadrado per essere sentito dai pm Gianoglio, Bendoni e Santoriello sulla cosiddetta “manovra stipendi”.

Così come per gli altri calciatori già sentiti, Dybala, Alex Sandro e Bernardeschi, non c’è una indagine su di loro ma i calciatori sono ascoltati come persone informate dei fatti, in merito ai tagli di stipendi fatti, nel primo lockdown del marzo 2020.

Nelle prossime settimane potrebbero essere sentiti anche altri tesserati.