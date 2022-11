Inchiesta Juve, un quaderno su Paratici: “Troppe plusvalenze artificiali”

Le carte dell’inchiesta Prisma contiene anche un quaderno sull’ex direttore sportivo Fabio Paratici, oggi al Tottenham. In base a quanto racconta la “Gazzetta dello Sport” ci sarebbe una frase (“eccessivo ricorso a plusvalenze artificiali”) da attribuire all’attuale ds Cherubini che non è tra gli indagati. La frase stabilirebbe la volontà di Cherubini di non condividere quel metodo, un modo per prendere le distanze e per auspicare un criterio diverso da parte della Juve.

Foto: Twitter Juventus