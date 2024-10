Inchiesta Doppia Curva, rimandata la testimonianza di Calabria

Era indetta per oggi la testimonianza del terzino milanista Davide Calabria che, secondo gli atti dell’inchiesta coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, avrebbe incontrato il capo degli ultras rossoneri Luca Lucci (ora in carcere) in un bar a Cologno Monzese, nel febbraio 2023. ANSA comunica che il giocatore verrà ascoltato nei prossimi giorni. Intanto ieri, si è tenuta l’udienza di Javier Zanetti, che ha parlato di incontri e interlocuzioni “normali” coi capi ultras interisti, con assenza di intimidazioni o minacce, smentendo anche una sua presunta soffiata su controlli di polizia. Sempre ANSA riporta che il vicepresidente interista avrebbe riferito di aver conosciuto Antonio Bellocco della Curva Nord, ucciso più di un mese fa da Andrea Beretta, altro leader ultras.

Foto: Sito Milan