Inchiesta Doppia Curva, nasce il comitato Antimafia

Dopo poco meno di due mesi dall’esplicita richiesta del senatore Walter Verini, nasce finalmente il Comitato Speciale, sotto la tutela della Commissione Parlamentare Antimafia. Il Comitato si occuperà, tra i vari temi, anche dell’Inchiesta Doppia Curva, che negli scorsi mesi ha capovolto il settore Ultras di Inter e Milan e ha portato all’arresto dei vertici delle due tifoserie organizzate. A seguito dei seguenti fatti, era giunta alla presidente Chiara Colosimo la richiesta di formare un gruppo che si mettesse a lavoro per ascoltare i dirigenti dei club finiti al centro dell’inchiesta, sentendo le loro problematiche ed esigenze, e col fine di fornire agli stessi mezzi e strumenti per rispondere con efficacia a situazioni di questo tipo. Mercoledì la presidente ha ufficializzato la costituzione del comitato “Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive”, che ora attende solo di entrare in azione. La prossima settimana dovrebbe esserci il primo incontro fra i membri per decidere come agire. Sicuramente verrà stilato un calendario di audizioni da svolgere a Roma o in audio-video collegamento, partendo dai presidenti di Inter e Milan, Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni, senza escludere la possibilità di sentire anche gli AD Furlani e Antonello.

Foto: Twitter ufficiale Inter