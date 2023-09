Incendio allo stadio del Taranto: Daspo per 3 ultras del Foggia

La Questura di Taranto ha emesso i primi provvedimenti a seguito dei disordini avvenuti nel settore ospiti dello stadio ‘Iacovone’ durante il derby tra Taranto e Foggia, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. Tre ultras foggiani sono stati individuati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza e sottoposti a provvedimento di Daspo. Due di loro, di 46 e 57 anni, si sono arrampicati sulla recinzione esterna dello stadio inveendo contro le Forze dell’Ordine brandendo un bastone (5 anni al primo e 3 anni al secondo) mentre il terzo, un giovane di 20 anni, non potrà assistere alle manifestazioni sportive per tre anni per aver lanciato un fumogeno sul terreno di gioco.