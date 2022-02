Ince: “Affezionato a Inter e Liverpool. Decideranno il tridente dei Reds o la difesa di Inzaghi”

Due anni a Milano, sponda nerazzurra, e due nel Merseyside, sponda rossa: a Paul Ince sono bastati per rimanere legatissimo a Inter e Liverpool. Nel giorno che le vedrà opposte, l’ex centrocampista inglese ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Ho giocato con entrambe le squadre e in questi casi meglio non scegliere da che parte stare. Una squadra che ho nel cuore arriverà sicuramente ai quarti, meglio di così?”.

Per l’Inter sarà dura: “Il problema sono quei tre davanti. Salah e Mané non sono stanchi anche perché in queste partite le energie si ricaricano da sole. E poi attenzione pure ai movimenti di Jota o Firmino. L’Inter per passare deve sfruttare la magia di San Siro e vincere all’andata, anche se poi ad Anfield nessun risultato è al sicuro: il Barcellona lo sa… In generale, vinci con la difesa perfetta. Gli esterni possono attaccare alle spalle Robertson e Alexander-Arnold che lasciano qualche spazio. Dumfries sta migliorando a vista d’occhio e Perisic è una certezza. Poi l’Inter ha qualità top ovunque: prendete Barella, un centrocampista moderno e fantastico“.

Scatta il paragone con Barella, grande assente: “La sua assenza peserà molto, moltissimo. Abbiamo visto all’Europeo il suo impatto. Ha tutto, è un giocatore totale, di quelli perfetti per la Premier: fa il tackle, l’assist e sa pure segnare. Ma siamo diversi! Ai miei tempi in mezzo eravamo tutti aggressivi e potevi permetterti entrate più dure… Barella, invece, fa meglio altre cose. Ma a Nicolò dico: “Okay, mi piaci, ma c’è un solo governatore ed è Paul Ince!”. A deciderla però sarà altri reparti: “Vedo una gran battaglia in mezzo, ma secondo me per una volta non si decide là. Si vince nella sfida tra il tridente Reds e la difesa”.