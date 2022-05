Incassi Coppa Italia: la squadra vincitrice guadagnerà 4,5 milioni

Questa sera allo stadio Olimpico andrà in scena la finale di Coppa Italia fra Juventus campione in carica di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. Chi tra le due squadre vincerà la competizione questa sera non solo alzerà il trofeo, ma guadagnerà anche 4.5 milioni di euro, da questa cifra sono esclusi gli introiti ottenuti col botteghino il bonus per la supecoppa italiana e gli introiti della Uefa per l’accesso in Europa League. La Lega ha anche garantito alla squadra perdente 2 milioni di euro.

Foto: Sito Lega