Inarrestabile Milan: Ibra e Kessie (rigore), accorcia El Shaarawy. 2-1 alla Roma. Espulso Theo Hernandez

All’Olimpico si gioca tra Roma e Milan il posticipo della domenica sera valido per la 11a giornata di Serie A 2021-22. Turno che verrà chiuso domani con Bologna-Cagliari al Dall’Ara.

Al giro di boa è avanti il club rossonero grazie alla punizione di Zlatan Ibrahimovic al minuto 25. Rui Patricio vede il pallone all’ultimo e subisce il gol dello svedese sul suo palo, conclusione potente e rasoterra.

A fine primo tempo Leao supera con un pallonetto il portiere portoghese della Roma e insacca a porta sguarnita, ma si alza la bandierina dell’assistente. La squadra di Mourinho è pericolosa in un paio di occasioni con Pellegrini, ma il capitano non inquadra la porta.

Roma-Milan è 0-1 all’intervallo: decide Ibra con il gol numero 400 nei campionati per club in carriera.

Nella ripresa Mourinho toglie Mkhitaryan e inserisce Afena-Gyan, Ibra raddoppia dopo pochi minuti, ma anche qui è fuorigioco in avvio di azione e il check del VAR annulla. Rete dello 0-2 che arriva dal dischetto, Ibanez tocca il pallone ma anche Ibrahimovic, dopo un lungo check Maresca conferma la sua decisione iniziale. Kessie non sbaglia dagli undici metri e batte nuovamente Rui Patricio.

Al 66′ Theo Hernandez rimedia il secondo giallo per un intervento in ritardo al limite dell’area su Pellegrini, espulsione e niente derby di Milano per il francese.

Zaniolo prova ad accorciare le distanze di testa nel forcing finale della Roma, ma trova Kjaer sulla linea e poi conclude sul fondo nel secondo tentativo.

Ci riesce El Shaarawy al 94′ a fare 1-2, Tatarusanu salva il pari all’ultimo respiro: vince il Milan, ancora in vetta assieme al Napoli con 31 punti.

