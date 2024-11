Iñaki Peña: “Szczesny mi ha mostrato grande rispetto”

Se inizialmente la titolarità di Szczesny (a causa dell’infortunio di Ter Stegen) sembrava quasi scontata, oggi le grandi prestazioni di Iñaki Peña tra i pali hanno ribaltato le aspettative. Il portiere classe ’99 continua a sciorinare prestazioni superlative, come quelle contro Siviglia, Bayern e Real Madrid , che gli hanno permesso di imporsi nella porta del Barça e rivendicare il suo posto da titolare. Ai microfoni di Mundo Deportivo lo spagnolo ha parlato del suo rapporto con Szczesny e della grande fiducia riposta in lui da Flick.

“Szczesny come persona è spettacolare, come si vede dall’esterno. Lo conoscevo solo come portiere e per come aveva giocato in alcune delle migliori squadre d’Europa. Il primo giorno ha iniziato a parlarmi e mi ha detto che non era qui per competere con me, e che l’unica competizione che ho è con me stesso, e questo mi ha scioccato. In una posizione come il portiere così competitiva in cui gioca solo uno, ha mostrato un grande rispetto nei miei confronti”.

Il portiere parla poi di Flick: “Appena arrivati ​​negli spogliatoi ci hanno detto che una delle premesse per recuperare un buon gioco e poter competere faccia a faccia, era pressare alto, non avere paura di nessun rivale. E’ vero che ti esponi, ma Flick ci ha detto che non gli importa se falliamo, e che alla fine le giocate coraggiose che fai in partita ti rendono un vincitore”.

Foto: Instagram Inaki Pena