In Turchia continua il campionato, Obi Mikel si rifiuta di giocare: “C’è altro nella vita, io resto a casa”

In Turchia il campionato continua, oggi si sono disputati tre incontri. L’emergenza Coronavirus non ha indotto la Federcalcio a sospendere gli eventi in programma. Però, il centrocampista del Trabzonspor ed ex Chelsea Obi Mikel, ha annunciato sui social che non giocherà la gara di domani con l’Istanbul Basaksehir per evitare di sottovalutare il problema: “Nella vita c’è altro oltre al calcio. Non mi sento sereno e non voglio giocare a pallone in una situazione simile. In un momento così complicato, tutti dovrebbero essere a casa con le proprie famiglie e le persone che amano. La stagione dovrebbe essere totalmente cancellata, visto che tutto il mondo vive tempi così turbolenti”.

Foto: CNN International